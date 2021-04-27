В Орле студент украл кроссовки и избил продавца

Гособвинитель требовал для него четыре года лишения свободы.

Орловский областной суд проставил точку в уголовном деле, возбужденном в отношении юного жителя Орла, учащегося одного из местных техникумов. Как пояснили в пресс-службе облсуда, его признали виновным в грабеже. Было установлено, что вместе с двумя несовершеннолетними приятелями он зашел в обувной магазин. Ребятам приглянулись кроссовки, причем у одного из них имелась при себе достаточная для покупки сумма денег. Однако приятели решили обувь украсть.

Кроссовки они положили в пакет и попытались незамеченными выйти из магазина. Однако у выхода сработала «антикражная» рамка. Бросив пакет, двое ребят из магазина сбежали. А вот учащийся техникума бросать «добычу» не собирался. Он подобрал пакет с обувью и попытался с ним убежать.

«Продавец, следуя за ним по лестнице, потребовала возвращения похищенного, молодой человек бросил пакет с обувью на пол, ударил продавца рукой в лицо и убежал, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Женщина, потеряв равновесие, упала на лестнице, получив телесные повреждения».

Полиция нашла всех троих участников преступления. В отношении двоих несовершеннолетних судом были применены принудительные меры воспитательного воздействия. Их совершеннолетнему приятелю суд первой инстанции дал 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и взыскал с него 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу продавца.

«Приговор был обжалован в апелляции, — говорят в облсуде. — Государственный обвинитель посчитал приговор чрезмерно мягким и просил суд отменить орловцу условное осуждение и назначить ему наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 года в колонии общего режима».

Наказание действительно было изменено. Выяснилось, что ранее этот же учащийся техникума был условно осужден за четыре квартирных кражи. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговорила его к принудительным работам на 2 года с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства, «поскольку предыдущее наказание не возымело на него никакого воздействия».

ИА «Орелград»