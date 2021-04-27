В Орле у торговцев конфисковали обувь

Изъятые товары продавались с нарушениями обязательных требований закона.

В Орловской области в ходе контрольно-надзорных мероприятий было арестовано 545 пар обуви. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Речь идет о контроле за продажей товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации. Уточняется, что 96 процентов арестованной обуви не имели такой маркировки. Оставшиеся 4 процента реализовывались с нарушениями требований к маркировке средствами идентификации и внесения сведений о маркировке в государственную информационную систему.

«В отношении хозяйствующих субъектов составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в суд, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — Судом вынесено 21 постановление о назначении административного наказания на сумму 147 тысячи рублей с конфискацией 332 пар обуви на сумму 433,3 тысячи рублей. Остальные материалы находятся в стадии рассмотрения».

В ведомстве напомнили, что правила маркировки обуви утвердило правительство РФ в 2019 году. В силу они вступили с 1 июля 2020 года. С тех пор не допускается оборот обувной продукции без маркировки средствами идентификации. С момента введения запрета управлением Роспотребнадзора по Орловской проинспектировано уже 5,2 тысячи единиц данной продукции. У 30 торговых «субъектов» были выявлены нарушения, связанные с маркировкой товаров контрольными знаками. Отметим, что нарушения были вскрыты в 70 процентах проведенных проверок.

ИА «Орелград»