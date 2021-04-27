В Орловской области квартиры пока сдают только простые граждане

Организации-застройщики пока еще не вводили в строй новое жилье.

Как сообщает Орелстат, в первом квартале 2021 года в Орловской области физическими лицами введено в эксплуатацию 524 жилых здания общим строительным объемом 264 тысячи кубометров. Организации-застройщики в этом году пока еще не вводили в действие жилые объекты. Соответственно, вся текущая статистика по жилью базируется на данных индивидуальной застройки.

В целом по области в текущем году введено в эксплуатацию 70,2 тысячи квадратных метров жилья. Из них в городах введено 20,7 тысячи «квадратов», в сельской местности – 49,5 тысячи. Всего индивидуальными застройщиками, то есть простыми гражданами, построено 525 благоустроенных квартир, а общая площадь построенного жилья в 1,3 раза превышает уровень прошлого года.

«Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в первом квартале 2021 года составил 4,595 миллиарда рублей, или 70,8 процента (в сопоставимой оценке) к аналогичному периоду прошлого года», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»