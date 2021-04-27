В Орловской области квартиры пока сдают только простые граждане

27.4.2021 | 6:58 Новости, Экономика

Организации-застройщики пока еще не вводили в строй новое жилье.

Как сообщает Орелстат, в первом квартале 2021 года в Орловской области физическими лицами введено в эксплуатацию 524 жилых здания общим строительным объемом 264 тысячи кубометров. Организации-застройщики в этом году пока еще не вводили в действие жилые объекты. Соответственно, вся текущая статистика по жилью базируется на данных индивидуальной застройки.

В целом по области в текущем году введено в эксплуатацию 70,2 тысячи квадратных метров жилья. Из них в городах введено 20,7 тысячи «квадратов», в сельской местности – 49,5 тысячи. Всего индивидуальными застройщиками, то есть простыми гражданами, построено 525 благоустроенных квартир, а общая площадь построенного жилья в 1,3 раза превышает уровень прошлого года.

«Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в первом квартале 2021 года составил 4,595 миллиарда рублей, или 70,8 процента (в сопоставимой оценке) к аналогичному периоду прошлого года», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования