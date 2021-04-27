В Орловской области проверили мигрантов и подростков

Сотрудники полиции провели ряд контрольно-надзорных мероприятий.

По данным управления МВД России по Орловской области, в первом квартале 2021 года сотрудниками полиции в регионе было проведено 710 контрольно-надзорных мероприятий на объектах строительства, промышленности и сельского хозяйства, а также в местах компактного проживания иностранных граждан.

В результате было выявлено 465 административных правонарушений, связанных с нарушением правил пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, были вскрыты факты незаконного привлечения их к трудовой деятельности.

Также в отчетном периоде времени полиция провела ряд профилактических мероприятий по предупреждению подростковой преступности и защите несовершеннолетних от бытового насилия. Эта работа проводится в формате использования так называемых социальных патрулей.

В целом за три месяца 2021 года такие патрули совершили 225 выездов, в ходе которых было проверено 860 семей и 899 подростков. В результате было выявлено 75 административных правонарушений. Также сообщается, что в отчетном периоде количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 27,3 процента, а число подростков, принявших в них участие, снизилось на 43,5 процента.

ИА «Орелград»