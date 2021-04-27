Жириновский рассказал, как предлагал Клычкову денег

27.4.2021 | 9:32 Новости, Политика

Орловский губернатор отказался

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как во время раздачи денег на улице в Москве случайно протянул купюру губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Историю он поведал в эфире программы «Кто хочет стать миллионером?».

«Стою я как-то вечером. Метро уже не работает. Я сказал: всем дать на такси. Я раздаю, и какой-то мужик стоит. В шапке. Я ему протягиваю, а он говорит, что губернатор. Орловской области. Клычков. В шапке», — сказал Жириновский.

Он добавил, что Клычков «ждал Зюганова».

ИА «Орелград»

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