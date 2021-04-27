Житель Ливен завалил каннабисом всю квартиру

Сотрудникам полиции пришлось потрудиться, чтобы описать места хранения наркотика.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который был вынесен Ливенским районным судом в отношении местного жителя. Последний, кстати, в 2017 году уже был осужден за преступление в сфере незаконного наркооборота. Тогда мужчина отделался условными тремя с половиной годами лишения свободы. На сей раз с учетом рецидива наказание оказалось реальным и более жестким.

Было установлено, что в сентябре 2020 года мужчина глубокой ночью пешком добрался до сельского участка, расположенного неподалеку от животноводческого комплекса. Он знал, что там произрастает дикорастущая конопля. Подсудимый набил ею целый мешок, после чего отнес растения домой. Он изготовил наркотическое средство для собственного, как уверял, потребления.

Месяц спустя к нему домой нагрянула полиция. В результате у ливенца было обнаружено и изъято почти 225 граммов каннабиса, причем наркотиками буквально была завалена вся квартира. Например, в помещении кухни каннабис в большом количестве хранился на подоконнике и под ним, в столешнице и даже на полу. Кроме того, каннабис был обнаружен внутри дивана и на балконе, где он хранился в 17-ти пластиковых бутылках, а также в комнате, где наркотик был спрятан в футляре от швейной машинки.

Суд приговорил местного «наркобарона» к 3 с половиной годам лишения свободы, но за решеткой, с учетом предыдущего «условного» приговора, ему придется провести ровно 4 года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»