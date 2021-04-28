Орловские сотрудники скорой помощи отмечают профессиональный праздник

28.4.2021 | 10:49 Медицина, Новости

Их поздравил спикер областного совета Леонид Музалевский

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил работников скорой медицинской помощи региона с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте заксобрания.

В нем говорится:

Уважаемые работники скорой медицинской помощи!

От имени депутатов Орловского областного Совета и меня лично примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Врачи и фельдшеры, медицинские сёстры и братья, водители скорой и диспетчеры — именно вы в самые трудные минуты помогаете нуждающимся в экстренной помощи людям, спасаете человеческие жизни. Ваша работа в одном из самых сложных подразделений сферы здравоохранения нелегка и очень важна.

Работать в «скорой» сможет не каждый, ведь от профессионализма и оперативности, выдержки и терпения зависит дальнейшая судьба тех, кто оказался в беде.

В непростой для всего мира ситуации, в период пандемии коронавирусной инфекции хотелось бы поблагодарить каждого из вас за самоотверженный труд, за тысячи спасённых жизней, за преданность профессии! От всей души желаю вам благополучия, достатка, успехов, мира и, конечно, крепкого здоровья вам и вашим близким!

ИА «Орелград»

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