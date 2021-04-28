В Орле при ремонте Красного моста нашли посуду XI века

28.4.2021 | 10:58 Культура, Новости

За время работ археологии нашли около 1000 находок старины

Институт археологии РАН поделился итогами раскопок при реконструкции Красного моста в Орле. За время работ археологи нашли около 1000 находок из металла, кожи, дерева, стекла, а также более 15 000 фрагментов посуды, часть которой может относиться к XI веку.

«Одна из изученных построек относится к древнерусскому периоду, имеет следы сильного пожара по всей площади. Остатки постройки представляют собой слабозаглубленный в материк котлован с несколькими столбовыми ямами, из заполнения собрана коллекция круговой керамической посуды XI – первой половины XIII в. В постройке и рядом с ней были найдены также три целых шиферных пряслица и один обломок, железные ножи и черешковые наконечники стрел, рамка от пряжки и фрагмент подвески-топорика из цветного металла, фрагменты стеклянных браслетов», — говорится на сайте Института археологии.

Слой древнерусского поселения обнаружили и в районе бывшего дома №1 по улице Гостиной. Исследователи предполагают, что нашли селище домонгольского периода, на месте которого уже в XVI веке появилась Орловская крепость. На площади раскопа исследовали деревянную постройку, которая сгорела в конце XVIII века. На ее месте нашли монеты, нательные крестики, пуговицы, фрагменты обуви и посуды.

ИА «Орелград», фото: Институт археологии РАН

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования