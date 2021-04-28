В Орловской области арестовали имущество ценой в 295 млн рублей

Приставы наложили более 600 арестов всего за три месяца 2021 года.

В Орловской области в первом квартале 2021 года судебные приставы арестовали имущество должников общей стоимостью свыше 295 миллионов рублей. Такие данные привели в региональном управлении ФССП России. В ведомстве уточнили, что данные меры были применены в целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов.

Речь идет о движимом и недвижимом имуществе, которое было не только арестовано, но и оценено в установленном законом порядке. Далее приставы передали его в специализированную организацию — МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Эта структура организует торги, на которых арестованное имущество продается, а выручка от продаж направляется взыскателям по исполнительным производствам.

В управлении ФССП также сообщили, что всего в Орловской области за первые три месяца текущего года судебными приставами было наложено более 600 арестов на различное имущество должников. Сейчас на реализации находятся свыше 150 автотранспортных средств, пять земельных участков, свыше 120 единиц так называемого малоценного имущества и многое другое.

Кстати, приобрести имущество, которое находится на принудительной реализации, может любой желающий. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте МТУ Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях в разделе «Реализация и распоряжение имуществом/продажа арестованного, конфискованного и иного имущества».

ИА «Орелград»