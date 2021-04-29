Чиновники заплатят 5 млн рублей за проект очистки русла Оки

Областные власти занялись поиском разработчика проектной документации.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области объявил тендер. Победитель получит право на разработку проектной документации «Расчистка реки Оки в пределах от Красного моста вниз по течению до моста имени 60-летия Октября на территории города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 5 миллионов рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета транзитом через бюджет региона.

В конкурсной документации представлено техническое задание для подрядчика. Из него следует, что финансирование будет обеспечено в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». Основанием же для разработки проекта станет акт обследования реки Оки в указанных выше пределах, подписанный 26 марта 2020 года.

Из документации также следует, что разработка проекта и принятие принципиальных инженерно-технических решений по расчистке русла Оки необходимы для «улучшения экологического состояния водотока, повышения способности реки к самоочищению, восстановления ее природных характеристик и повышения рекреационной ценности и эстетической привлекательности».

Власти хотели бы увидеть от подрядчика несколько, но не менее двух, вариантов проектных решений – «с целью эффективного использования бюджетных средств». Эти решения должны включать в себя мероприятия по предотвращению истощения реки, ликвидации загрязнений и засорения русла. Подрядчику потребуется сделать технико-экономическое сравнение разных вариантов.

Разработка проекта должна быть завершена до 17 мая 2022 года. Проведение самих работ по расчистке участка Оки планируется осуществить в два этапа. Первая очередь — в 2023 году, когда должно быть очищено русло протяженностью 800 метров от Красного моста вниз по течению до городского пляжа. Вторая очередь — в 2024 году. Это будут очистные работы протяженностью 700 метров от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.

ИА «Орелград»