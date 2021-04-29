Экс-главу «Орелгортеплоэнерго» отправили в тюрьму

29.4.2021 | 12:08 Важное, Новости, Общество

Владимир Дорофеев тратил деньги компании на личные поездки

Суд приговорил экс-гендиректора «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева к четырем с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщили в прокуратуре и Следственном комитете.

«Установлено, что осужденный с февраля 2016 года по сентябрь 2017 года неоднократно посещал по личным вопросам Санкт-Петербург и Москву. Используя свое служебное положение, данные поездки он оформлял как служебные командировки, в связи с чем на его банковские карты перечислялись денежные средства, предназначенные для компенсации командировочных расходов», — отметили в прокуратуре.

Ущерб, который Дорофеев нанес «Орелгортеплоэнерго», силовики оценили в 4,5 млн рублей. Кроме приговора топ-менеджеру, суд удовлетворил иск о взыскании с него ущерба.

Отметим, что приговор пока не вступил в силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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