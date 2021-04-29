Орловец похитил 848 тысяч рублей, притворившись незрячим

Ловкого «инвалида-мошенника» раскусили следствие и суд.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда, обвинительный приговор вынесен по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным по ч.3 ст.159.1 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами, путем представления недостоверных сведений, в крупном размере).

Было установлено, что мужчина на протяжении ряда лет фактически похищал бюджетные средства. Еще в 2014 году он сумел установить себе группу инвалидности в связи с наличием офтальмологического заболевания. На самом деле такого заболевания у него не было, о чем он прекрасно знал. Далее «незрячий инвалид» подал в управление Пенсионного фонда пакет документов, «содержащих недостоверные сведения о наличии у него законных оснований для получения социальных выплат в виде ежемесячной денежной выплаты и страховой пенсии по инвалидности».

В суде уточнили, что речь идет о документах о признании его инвалидом второй группы по общему заболеванию. Такие документы дают право на получение социальных выплат от государства. Кстати, в суде все-таки обмолвились о том, что данные документы «инвалид» получил «при возмездном содействии медицинских работников медицинских организаций Орловской области».

Это некие неназванные медики диагностировали у него отсутствующее офтальмологическое заболевание. Благодаря этой уловке орловец с 2014 по 2020 годы получал социальные выплаты из бюджета. Следствие посчитало его действия незаконными. Соответственно, полученная им за все эти годы сумма в 848 тысяч рублей была признана похищенной путем обмана.

«Инвалид» признан мошенником. При вынесении наказания суд учел то, что он полностью возместил имущественный ущерб, причиненный Пенсионному фонду. Кроме того, признал свою вину. В результате ему было назначено наказание в виде в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»