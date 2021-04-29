Орловские выпускники узнали сроки экзаменов

Утверждено расписание проведения экзаменов для девятиклассников в 2021 году

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в этом году основной период ОГЭ и ГВЭ-9 (экзаменационные испытания для выпускников девятых классов) пройдет с 24 мая по 2 июля. В центре подчеркнули, что госэкзамены ученики будут сдавать только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Причем экзамены по каждому из этих предметов разделены на два дня. Так, 24 и 25 мая пройдет ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, а 27 и 28 мая – по математике.

«Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших его написание по уважительной причине, получивших неудовлетворительный результат по одному из двух сдаваемых предметов, предусмотрены резервные сроки проведения экзаменов: 8 июня – ОГЭ и ГВЭ-9 по русскому языку, 16 июня – по математике», — пояснили в Региональном центре оценки качества образования.

Стали известны и дополнительные сроки сдачи экзаменов: 30 июня – русский язык, 2 июля – математика. Эти дни предназначены для тех девятиклассников, которые пропустили основной период и резервные сроки по уважительной причине или впервые сдававшие экзамены в резервные сроки, но получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов.

ИА «Орелград»