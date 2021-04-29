Отопительный сезон в Орле завершится 4 мая

Тепло из квартир будет уходить несколько дней

Власти Орла приняли решение завершить отопительный сезон в Орле 4 мая, объявил мэр города Юрий Парахин в соцсетях. Он объяснил это тем, что погода «выходит на стабильный плюс».

Напомним, что отопительный сезон в Орле из-за системы центрального отопления завершается постепенно. Тепло может уходить из квартир на протяжении нескольких дней.

По данным сайта gismeteo.ru, 4 мая будет самым холодным днем первой недели мая. Днем ожидается до +8 градусов, ночью — до +5. В дальнейшем столбики термометров поднимутся выше +10 градусов, однако ночью несколько дней будет прохладно — +3..+5 градусов.

Ранее стало известно, что в Орле с 12 мая на две недели отключат горячую воду. Это коснется потребителей, получающих ее от ТЭЦ.

ИА «Орелград»