Режим ограничений в Орловской области продлили до конца мая

29.4.2021 | 15:16 Новости, Общество

Ранее губернатор Андрей Клычков отменил салют в День Победы

Режим ограничений из-за ситуации по коронавирусу в Орловской области продлен до конца мая. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Жители области по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Власти же пообещали за этим следить.

 «Заболеваемость коронавирусом в регионе по-прежнему вызывает опасение, в связи с чем принято решение о продлении ограничительных мероприятий еще на месяц. В области не будут проводиться массовые мероприятия в период выходных и праздничных дней», — сказал губернатор Андрей Клычков.

Ранее глава региона принял решение отменить салют в День Победы. Решение вызвало критику как со стороны горожан, так и со стороны однопартийцев Клычкова по КПРФ.

ИА «Орелград»

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