С начала года орловцы открыли две с половиной тысячи инвестиционных счетов

29.4.2021 | 15:42 Новости, Экономика

В региональном отделении ЦБ заявили, что люди рассматривают инвестирование как альтернативу банковским вкладам

С начала 2021 года орловцы открыли больше 2500 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального банка (ЦБ).

По данным Мосбиржи, ещё в начале года в Орловской области было зарегистрировано чуть больше 18 000 ИИС. Уже к 1 апреля их количество перевалило за 20 500, то есть выросло на 14%.

С помощью ИИС можно участвовать в сделках на бирже: покупать и продавать акции, облигации и другие ценные бумаги. Как рассказала начальница экономического отдела орловского отделения ЦБ Наталья Киселева, орловцы рассматривают инвестирование как альтернативу банковским вкладам.

«Но тут важно помнить, что инвестирование, хотя и дает большие возможности, влечет за собой большие риски. Вложения в ценные бумаги, в отличии от банковских вкладов, не застрахованы. Доход по инвестициям не гарантирован – он может быть выше, чем процент по вкладу, но есть риск не заработать ничего и даже уйти в минус», – сообщила Киселева.

Получить базовое понимание инвестирования орловцы могут на сайте Fincult.info. Начинающему инвестору также помогут записи вебинаров Цифровой недели финансовой грамотности, которая проходила в Орловской области в апреле.

ИА «Орелград»

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