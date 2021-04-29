Соотечественников в Орел заманят двойными выплатами

29.4.2021 | 13:12 Новости, Экономика

Переселенцам из-за рубежа обещают единовременную выплату в увеличенном размере.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в текущем году размер единовременной выплаты участникам госпрограммы переселения соотечественников, прибывшим в регион из-за рубежа, вырос более чем в два раза и составил 12 тысяч рублей. Для ее получения необходимо обратиться с заявлением и приложенным к нему пакетом документов в региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

«Копии документов предоставляются вместе с предъявлением оригиналов, — подчеркнули в управлении. — Заявление на выплату участнику госпрограммы необходимо подать лично. Документы принимаются в Орле на улице Пушкина, д. 22».

Напомним, программа «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом» действует уже много лет, с 2014 года. Она хорошо себя зарекомендовала. Ее главная цель заключается в переселении в регион, прежде всего, специалистов различных отраслей. Это позволяет сокращать дефицит кадров по отдельным профессиям, например, нехватку врачей.

Для переезда соотечественников из-за рубежа созданы благоприятные условия. Так, участникам госпрограммы и членам их семей гарантируется доступное и бесплатное образование, необходимая медицинская помощь и предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения.

«За содействием в поиске работы эти граждане могут обратиться в центры занятости, где им предложат вакансии, проконсультируют, помогут организовать собственное дело, при необходимости направят на обучение востребованным профессиям с целью дальнейшего трудоустройства», — добавили в управлении труда и занятости.

Согласно официальным данным, за все время действия госпрограммы в Орловскую область переехало более 4760 соотечественников, причем 34 из них — в первом квартале 2021 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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