В Орле приставы и гаишники объединились против должников

29.4.2021 | 7:30 Новости, Общество

Сотрудники двух госструктур провели в Орле совместный рейд.

В Орле прошел очередной совместный рейд в рамках акции «Узнай о своих долгах», проведенный судебными приставами и сотрудниками ГИБДД. Эту акцию специалисты называют информационной. Но она приносит и вполне реальные физические результаты. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, рейд прошел на дорогах областного центра. Его основной целью стало взыскание в бюджет задолженности по обязательным платежам.

«В ходе рейда на дороге по базе Федеральной службы судебных приставов было проверено 405 автовладельцев на предмет наличия непогашенной задолженности по исполнительным документам, — рассказали в УФССП. — Всем автовладельцам напомнили о предусмотренной КоАП РФ 50-процентной скидке в случае оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения в течение 20 дней после вступления постановления о штрафе в законную силу».

Результатом рейда стало выявление 20 должников по исполнительным документам. В пяти случаях приставы тут же арестовали автомобили данных граждан. В оставшихся 15 случаях сумма задолженности у автовладельцев оказалась небольшой – она не превышала 3000 рублей. Поэтому ареста имущества они избежали, но им вручили повестки о явке в отделения судебных приставов.

«Кроме того, в рамках акции «Узнай о своих долгах» сотрудники органов принудительного исполнения раздали автовладельцам информационные листовки об использовании «Банка данных исполнительных производств» и разъяснили порядок оплаты задолженности при помощи банковских терминалов и почтовых отделений, а также в режиме онлайн через портал Госуслуг», — добавили в управлении ФССП.

ИА «Орелград»

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