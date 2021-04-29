В Орловском районе сменился третий глава за полгода

Район возглавил бывший замначальника УГИБДД по Орловской области

И.о. руководителя Орловского района стал Николай Головко. Его назначили 29 апреля, сообщил скандальный советник губернатора Сергей Лежнев в своём Telegram-канале.

Головко курировал сельское хозяйство в СПУ «Озерово» Урицкого района, с 2003 года был заместителем начальника УГИБДД УМВД по Орловской области. Затем он руководил региональным Центром автоматизированной видеофиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД. В 2017 году Головко перешел в администрацию Орловского района, став первым заместителем главы муниципалитета.

Нового главу Орловского района пришлось искать после того, как в октябре 2020 года Юрий Парахин стал мэром Орла. Он руководил районом с 2016 года. В начале ноября 2020-го муниципалитет возглавила Лилия Пиняева – бывший заместитель Парахина по правовому обеспечению и земельно-имущественным отношениям в районной администрации.

Главой Орловского района Пиняева также пробыла недолго – 26 апреля 2021 года она стала председателем областной избирательной комиссии.

ИА «Орелград»