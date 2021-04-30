Орловский омбудсмен стал немного богаче

Александр Лабейкин обнародовал декларацию о доходах за прошлый год.

Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин в открытом доступе опубликовал сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. По сравнению с декларацией предшествующего года изменения произошли незначительные. Например, у главного областного правозащитника подрос доход.

Если в 2019 году омбудсмен заработал «всего» 2,291 миллиона рублей, то в 2020 году его декларированный доход вырос до 2,566 миллиона рублей. При этом имущественное положение Александра Лабейкина не изменилось. Как и годом ранее, в личной собственности он указал долю в квартире площадью 35,5 квадратных метра, квартиру площадью 112 квадратных метров, дом в 174,9 «квадрата» и гараж площадью 25,5 «квадрата».

Не изменился и личный автопарк. Правозащитник по-прежнему владеет двумя автомобилями: «Ауди А6» и УАЗ «Патриот». Кроме того, в пользовании у омбудсмена имеется приусадебный участок площадью 3519 квадратных метров, земля под вышеуказанным гаражом и машино-место площадью 26,1 «квадрата». Судя по декларации, все имущество находится на территории РФ. О наличии имущества за рубежом в отчете не сообщается.

ИА «Орелград»