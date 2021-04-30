Орловский суд освободил убийцу от наказания

30.4.2021 | 9:49 Новости, Общество

Преступнику переквалифицировали статью и отпустили.

Подробности рассмотрения уголовного дела об убийстве сообщила пресс-служба Ливенского районного суда. Ранее он в первой инстанции вынес обвинительный приговор. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Было установлено, что инцидент произошел еще в ноябре 2013 года. Подсудимый вместе со своим знакомым находились в подсобном помещении одного из местных предприятий. Между ними вспыхнула ссора. Как посчитал суд первой инстанции, подсудимый нанес оппоненту не менее десяти ударов кулаками по голове и телу. Затем поднял с пола кирпич и ударил им соперника по голове. От полученной травмы потерпевший кончался.

Убийце дали 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитого человека 1,2 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного преступлением.

Данный приговор был обжалован в вышестоящей инстанции. Апелляционная жалоба была удовлетворена. Приговор Ливенского районного суда был значительно изменен. Прежде всего, действия осужденного были переквалифицированы с упомянутой ст.105 УК РФ на ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

По этой статье суд назначил другое наказание — 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процента заработка ежемесячно. После чего осужденный был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Кроме того, судом апелляционной инстанции была снижена взысканная с него сумма компенсации — до 900 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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