Полиция раскрыла нападение на орловское отделение ЛДПР

30.4.2021 | 11:09 Важное, Новости, Политика

Хулиган извинился и заявил о готовности возместить ущерб

Полиция нашла хулигана, который вечером 25 апреля разгромил вход в офис отделения ЛДПР на улице Старо-Московской в Орле. Об этом сообщается в соцсетях партии.

Виновником оказался 38-летний мужчина, проживающий неподалеку. Сначала он отрицал вину, но позже признал ее под давлением улик. Он рассказал, что в вечер нападения был пьян. Споткнувшись о ступеньки, он разозлился и решил «отомстить» чем попалось под руку.

«Отдельно он уточнил, что личной неприязни к партии не испытывает, и выходка носит бытовой характер. Ущерб, причиненный имуществу, готов возместить и понести наказание, назначенное по закону. Нам остается лишь верить словам мужчины и надеяться, что он действительно не угрожал своими действиями ни партии, ни сотрудникам отделения», — говорится в сообщении.

В ЛДПР поблагодарили орловскую полицию за оперативное раскрытие преступления. Опросом местных жителей занимались около 15 сотрудников МВД, отдельная группа изучала записи с камер видеонаблюдения в окрестностях. Расследование взяли на личный контроль начальник отдела полиции Железнодорожного района Евгений Семенов и глава УМВД по Орловской области Юрий Савенков.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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