В детсадах Орла между майскими праздниками заработают дежурные группы

В мэрии предполагают, что посещать их будут 146 воспитанников

В орловских детских садах с 4-го по 7-е мая 2021 года будут работать дежурные группы, сообщили в пресс-службе мэрии. Это нужно тем детям, чьи родители продолжат работать в нерабочие дни.

По информации управления образования администрации Орла, в городе будут действовать 23 таких группы в 19 детсадах. На занятиях ждут 146 малышей.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 4-го по 7-е мая 2021 года нерабочими. Тем не менее, длинные праздники коснутся не всех: на работу придётся выйти сотрудникам технических служб, медикам и представителям госструктур.

ИА «Орелград»