В Орел привезли вторую вакцину от COVID-19. Но выбрать ее нельзя

Какой препарат вводить, решает врач, а не пациент

В Орловскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» — второй российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

В область привезли 810 доз, сообщил и. о. главы облздрава Владимир Николаев. Препарат распределили между лечебницами, и в ближайшее время ее начнут вводить пациентам. «ЭпиВакКорона» также состоит из двух компонентов, как и «Спутник V».

Впрочем, орловцам не разрешат самостоятельно выбрать «ЭпиВакКорону» для прививки. Решение о том, какой препарат вводить, принимает врач после осмотра и определения показаний.

Напомним, ранее в Орловскую область поступала только вакцина «Спутник V». По данным на 29 апреля первую дозу уже получили 59779 жителей региона, завершили вакцинацию 41019 человек.

ИА «Орелград»