В Орле на здание администрации повесили перевернутый флаг России

Орловцы гадают, в чем причина — в разгильдяйстве или саботаже

В Орле на здание администрации Заводского района неправильно повесили флаг России: красная полоса оказалась наверху, а белая — внизу. Об этом сообщил очевидец в группе «Город Орел», приложив фото и видео.

Флаг Российской Федерации повешен вверх ногами. Интересное явление. Здесь же находится «Единая Россия», депутатский центр и прочие вещи. Люди не знают, как выглядит флаг России, или что это?» — задался вопросом автор ролика.

ИА «Орелград»