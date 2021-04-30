В Орле начали ставить фонари на Наугорском шоссе

Рабочие уже установили 10 столбов из 40 запланированных

Рабочие начали монтаж освещения на Наугорском шоссе в Орле. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), который и инициировал изменения.

Фонари появятся на участке длиной 500 м – от улицы Центральной до границы города. Подрядчик уже установил 10 из 40 запланированных столбов. После монтажа всех опор останется подвести к ним электричество и смонтировать фонари.

«Освещение на данном участке Наугорского шоссе крайне необходимо. Через эту дорогу идет активный поток транспорта из населенных пунктов Орловского района, а также из ряда других северо-западных муниципальных образований области. Через эту же дорогу проходят маршрутные транспортные средства в муниципальные районы нашего региона», — заявил сопредседатель орловского ОНФ Игорь Дробязгин.

ИА «Орелград»