В Орловской области предложили открыть социальные учреждения

30.4.2021 | 13:45 Новости

Они готовы к снятию ограничений по коронавирусу, считают в правительстве

Замглавы департамента соцзащиты Орловской области Екатерина Данилевская предложила отменить закрытый режим в социальных учреждениях региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Сейчас в социальных учреждениях живут 1932 человека, из которых 1426 (74%) сделали прививку от коронавируса. К выходу из закрытого режима готовы заведения Должанского, Кромского, Малоархангельского, Новосильского, Колпнянского, Новодеревеньковского районов и города Ливны, а также Комплексный центр социального обслуживания населения Хотынецкого района, оценила Данилевская. Там вакцинировались все сотрудники и постояльцы.

Напомним, в Орловской области ранее произошло несколько вспышек COVID-19 в социальных учреждениях, несмотря на закрытый режим.

ИА «Орелград»

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