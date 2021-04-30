Власти Орловской области потратили 8 млрд рублей за 3 месяца

Областное правительство отчиталось о текущем исполнении бюджета.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил отчет об исполнении регионального бюджета за первый квартал 2021 года. Объемный документ был подготовлен департаментом финансов, который теперь обязан направить отчет в Орловский областной Совет народных депутатов и областную Контрольно-счетную палату. Парламент также должен утвердить отчет, а аудиторы выдадут свое заключение, проанализировав доходы и расходы областных властей.

Согласно отчету, в первом квартале текущего года доходы регионального бюджета составили 8,515 миллиарда рублей при годовом плане 39,812 миллиарда. Из них собственные налоговые и неналоговые доходы составили 4,971 миллиарда рублей. Таким образом, свыше 3,54 миллиарда рублей регион получил из федерального центра в качестве безвозмездных поступлений.

Что касается расходов, то за отчетный период времени областные власти потратили 8,074 миллиарда рублей, то есть меньше, чем поступило денег в бюджет. Таким образом, на данный момент бюджет региона исполняется с профицитом. Отметим, что годовой план по расходам составляет 40,946 миллиарда рублей. Это означает, что по итогам года может появиться бюджетный дефицит.

ИА «Орелград»