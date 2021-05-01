Две тысячи пачек сигарет арестовали в Орловской области

Товар продавался с нарушениями обязательных требований законодательства.

В Орловской области сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проверили 83 торговых точки, реализующих табачные изделия. Результатом проверок стал арест 2024 пачек сигарет общей стоимостью 288,7 тысячи рублей. Дело в том, что в 66 процентах проверок были вскрыты нарушения правил продажи сигарет. Так, в рознице находились на реализации табачные изделия без обязательных средств идентификации.

«Административные материалы в отношении виновных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения правил маркировки табачной продукции, переданы в судебные органы, — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. — Судами Орла вынесено 21 постановление о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 303 тысячи рублей».

Кроме того, по решениям судов у нарушителей уже конфисковано 1530 пачек сигарет. Напомним, новые правила маркировки табачной продукции начали действовать с 1 июля 20020 года. А с 11 января 2021 года проводится эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции. Продлится он до 28 февраля 2022 года.

ИА «Орелград»