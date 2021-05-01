Как правильно выбрать детскую одежду?

Движение – основа гармоничного развития ребенка. Ничто не должно ему мешать двигаться, комфортно ощущать себя во время активных игр, сна и отдыха. Это нужно учитывать при выборе детской одежды. От нее зависит не только физическое развитие малыша, но и его мироощущение. Цвет, дизайн и оформление одежды должны соответствовать его предпочтениям, помогать демонстрировать свою индивидуальность и выделяться среди сверстников. Найти подходящую детскую одежду можно по ссылке на профильном сайте: https://bimki.ru/

Самый доступный путь к удачной покупке – приобретению идеально подходящей одежды – тщательно измерить ребенка. Мерки соотносят с размерной сеткой, и таким образом определяют правильный размер. Если размер колеблется между двумя отметками шкалы в таблице, обычно выбирают ту вещь, что больше.

Размер на этикетке одежды чаще всего означает рост ребенка, чтобы родителям было легче ориентироваться при выборе обновки. При покупке одежды для своего ребенка родители должны обратить внимание как минимум на два параметра: рост и обхват груди. Наличие данных по обхвату талии и бедер, а также по длине спинки – особое везение, которое позволит подобрать идеальную по размеру одежду для малыша.

Итак, желательно покупать детские вещи из натуральных тканей. Если у вас младенец, то его вещи должны изготавливаться из стопроцентного хлопка разной плотности (в зависимости от предназначения вещи).

Детям старшего возраста при отсутствии аллергии и других противопоказаний можно покупать одежду с небольшим процентом синтетики. Впрочем, современные разработчики предлагают и некоторые искусственные ткани, которые совершенно безопасны для ребенка, например, вискозу или бамбук.