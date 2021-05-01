Как выучить иностранный язык?

Благодаря интернету и научным открытиям процесс обучения теперь выглядит совсем иначе, чем 20–30 лет назад. Разбираемся, что современная наука говорит об изучении языков и как это использовать на практике, чтобы не тратить время и деньги зря. Чтобы узнать больше, посетите сайт, где есть тематический раздел.

Человек так устроен — если ему что-то нравится, то и дается легко. Для тех, кто любит смотреть фильмы, шоу или познавательные передачи, – отличная идея смотреть их на изучаемом языке. Если уровень пока не позволяет легко понимать речь, можно найти фильм с субтитрами или сначала посмотреть на русском.

Любители читать могут обратить свое внимание на книги и журналы на иностранном языке. Любителям побродить в Интернете, изучая интересные темы, — добро пожаловать на профильные зарубежные сайты. Это дает возможность с удовольствием провести время, а изучение и прослушивание не адаптированных текстов позволяет привыкать к правильному произношению, расширять словарный запас, запоминать правильное употребление слов и словосочетаний.

Найдите десяток интересных блогеров — носителей языка, который вы изучаете, подпишитесь на них и комментируйте. Комментарии на интересные темы расширят словарный запас и снизят тревожность при общении с другими людьми. Позже вы начнете обмениваться личными сообщениями или болтать онлайн. Если хотите овладеть речью, придется много слушать: фильмы, аудиокниги, ролики на YouTube, подкасты, онлайн-курсы.