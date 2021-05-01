Магазин под Орлом наказали трехмесячным закрытием

Причиной стало несоблюдение обязательных «антиковидных» правил.

Как сообщает пресс-служба Болховского районного суда, административное наказание было назначено ПО «Болхов — кооперативные продукты». Предприятие признали виновным по ст.6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта РФ». Именно по данной статье чаще всего наказывают за нарушение «антиковидных» правил поведения.

Из сообщения суда следует, что ранее магазин с плановой проверкой посетили сотрудники областного управления Роспотребнадзора. В чем именно выразились нарушения, в суде не уточнили. Однако, судя по преамбуле, речь идет об оборудовании торговых помещений специальными приборами для дезинфекции воздуха.

В суде представитель торговой организации вину юридического лица признала полностью. Но пояснила, что предприятие в настоящее время не имеет финансовой возможности для быстрого устранения выявленных нарушений. Поэтому выбор наказания был небольшим. Санкции статьи 6.4 КоАП РФ предусматривают для юрлиц наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«При рассмотрении дела суд пришел к выводу, что поскольку в настоящее время сохраняется угроза жизни и здоровью людей, то это препятствует назначению административного штрафа», — уточнили в пресс-службе суда. В результате было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток по эксплуатации складского помещения указанного магазина.

ИА «Орелград»