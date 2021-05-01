Названы популярные цветочные композиции сезона

Актуальные тенденции создания цветочных букетов 2021-2022 предлагают флористам и ценителям цветов эксклюзивные цветочные композиции с доставкой, разнообразные, как по оттенкам и видам, так и по форме и вариациям оформления.

Флористическое искусство тесно связано с общими модными тенденциями. Актуальные тренды в одежде находят свое отображение в цветочных композициях. Флористы создают уникальные букеты, учитывая пожелания клиента, предлагают композиции нужной формы и размера.

Цветовая палитра букетов

В 2020 году наиболее востребованными стали классические синие и голубые оттенки цветов. Цветовая гамма растений отличается чувственностью и нежностью.

Существует более 20 оттенков синего: кобальтовый, индиго, васильковый и другие эффектные цвета. Букет в синих тонах выглядит утончённо и изысканно, открывает всю глубину королевской палитры и спокойствие светлых оттенков.

РОМАНТИЧНЫЕ БУКЕТЫ С ГОРТЕНЗИЯМИ

Утонченные и великолепные гортензии стали еще одним флористическим трендом 2021-2022 года, позволяя выполнять самые роскошные композиции из живых цветов и ультрамодные букеты сезона.

Цветки гортензии прекрасны в любом исполнении – как декоре интерьера, так и букетах невесты, ко Дню рождения и других торжеств.

Изысканно смотрятся букеты в коробке с гортензиями, дополненные другими цветами. Соцветия гортензии превосходно дополняют любые композиции из живых цветов.