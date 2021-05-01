Орловский губернатор ввязался в борьбу с абортами

Глава региона поручил снизить число абортов уже к 2027 году.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план основных мероприятий, проводимых в Орловской области в рамках «Десятилетия детства», на период до 2027 года. Как следует из документа, сделано это в целях исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года. План предусматривает достаточно большое количество самых разнообразных мероприятий и состоит из нескольких разделов.

Так, раздел «Здоровьесбережение с детства» предусматривает решение таких задач, как создание условий для увеличения рождаемости в Орловской области, профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков, повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи, а также формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей.

В рамках этого раздела губернатор поставил перед департаментом здравоохранения Орловской области задачу поэтапно снизить количество абортов в регионе. Так, по итогам 2021 года абортов в области должно быть не более 250 в расчете на каждые 100 тысяч женщин, по итогам 2022 года – не более 230, 2023-го – не более 210 и так далее. Главная цель – снизить количество абортов в регионе к 2027 году до показателя не более 150 на 100 тысяч женщин.

Еще одно поручение губернатор дал управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области. Ведомству рекомендовано проводить работу с беременными женщинами и женщинами с детьми, содержащимися в учреждениях УФСИН. В целом, по мнению губернатора, региону необходима «выработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение количества абортов и профилактики отказов матерей от новорожденных детей».

ИА «Орелград»