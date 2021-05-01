В Орле потребуют создать Фонд страхования от безработицы

Обнародованы основные тезисы резолюции профсоюзов на Первомай.

Федерация профсоюзов Орловской области призвала всех членов профсоюзов присоединиться к всероссийской акции и проголосовать за проект первомайской резолюции. Само голосование продлится до 2 мая. Принять в нем участие могут профсоюзные первичные организации. Первомайская резолюция ФНПР озаглавлена так: «Восстановить справедливое развитие общества!».

С текстом можно ознакомиться на сайте Федерации профсоюзов Орловской области. Из него следует, что на протяжении целого года мир охвачен пандемией коронавируса, ставшей катализатором накопившихся социально-экономических проблем. В нашей стране, как пишут профсоюзы, произошло сокращение рабочих мест, выросла безработица, падают реальные доходы населения.

«Отсутствие справедливости в распределении результатов труда, низкие доходы большинства трудящегося населения остаются главными проблемами России, — утверждается в резолюции. — Мы считаем, что любые формы занятости, имеющие признак найма, должны квалифицироваться как трудовые отношения. Мы требуем реализации права всех трудящихся на государственные гарантии в сфере труда — вне зависимости от того, каким образом и где они работают. Экономика России обязана работать, прежде всего, на человека труда».

По мнению авторов резолюции, обязательное социальное страхование в России должно опираться на нормы Международной организации труда и обеспечивать выполнение обязательств перед застрахованными лицами в полном объеме.

«Сегодня как никогда ранее актуально создать Фонд страхования от безработицы, — говорится в документе. — Пособие по безработице должно быть выше уровня физиологического выживания!».

Кроме того, в резолюции поднимаются проблемы индексации пенсий работающих пенсионеров, возвращения для северян пенсионного возраста, действовавшего до 2019 года, а также обеспечения равных прав для всех граждан страны, честно трудившихся на ее благо.

«Достойный труд! Справедливая зарплата! Устойчивое развитие!», — этими лозунгами завершается текст.

ИА «Орелград»