В Орле рассказали о нормальной радиации после Чернобыля

Специалисты Роспотребнадзора раскрыли результаты мониторинга.

Управление Роспотребнадзора обнародовало данные мониторинга, который регулярно проводится в Орловской области с 1986 года. Связана эта работа с аварией на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. Напомним, радиационно загрязненными в России оказались Брянская, Тульская, Калужская, Орловская и Смоленская области.

В ведомстве уточнили, что уже много лет проводится радиационно-гигиенический мониторинг продуктов питания, объектов внешней среды, питьевой воды и воды открытых водоемов. В Орловской области контроль за уровнем гамма-фона проводится в стационарных точках. Согласно официальным данным, уже на протяжении целого ряда лет гамма-фон в регионе остается стабильным и составляет 0,08-0,19 мкЗв/ч.

«В 2020 году было исследовано 578 проб пищевых продуктов, в том числе исследовались пробы наиболее дозообразующих пищевых продуктов в питании населения — молоко, мясо, рыба, хлеб и хлебопродукты, картофель, грибы лесные и ягоды лесные, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. — Все исследованные пищевые продукты по содержанию радиоактивных веществ соответствовали гигиеническим нормативам».

Не зарегистрировано превышений по показателям радиационной безопасности и при мониторинге питьевой воды. Средние годовые дозы облучения жителей населенных пунктов Орловской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению, находятся в интервале до 0,3 мЗв/год. Эксперты говорят, что это соответствует требованиям норм радиационной безопасности (1 мЗв/год).

«Радиационно-гигиеническая паспортизация территории области показала, что радиационная обстановка характеризуется как удовлетворительная и не требующая дополнительного вмешательства, — резюмируют в Роспотребнадзоре. — Проведенные после аварии на Чернобыльской АЭС защитные меры значительно снизили облучение населения загрязненных территорий и воздействие радиации на их здоровье. Уровни естественного радиоактивного фона соответствуют естественным значениям, характерным для Орловской области до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году».

ИА «Орелград»