В Орле запретили торговать кальянами через интернет

Сразу четыре судебных процесса выиграло управление Роспотребнадзора.

Советский районный суд города Орла удовлетворил сразу четыре административных исковых заявления регионального управления Роспотребнадзора, поданных в интересах неопределенного круга лиц. Ведомство просило о признании информации, размещенной в сети «Интернет», информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Как пояснили в самом управлении Роспотребнадзора по Орловской области, подаче исков предшествовал мониторинг интернет-ресурсов. В результате сотрудниками ведомства было выявлено четыре сайта с предложениями о дистанционной продаже табачной продукции и кальянов. Вход на сайты являлся свободным, следовательно, ознакомиться с содержанием их страниц мог любой пользователь.

Также в исках было отмечено, что информация на сайтах распространялась бесплатно, срок пользования ею не был ограничен, как и не было ограничений на передачу, копирование и распространение данной информации. В ведомстве считают, что подобные интернет-предложения противоречат целям и задачам законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий применения табака.

Они также нарушают установленные требования к реализации табачной продукции, поскольку торговля табаком дистанционным способом в нашей стране запрещена. Кроме того, само существование подобных сайтов «идет в разрез с целями и задачами действующего законодательства в области защиты прав несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Изучив представленные материалы, Советский районный суд удовлетворил четыре исковых заявления. Информация на спорных сайтах признана запрещенной к распространению в Российской Федерации. Сами сайты теперь будут включены с соответствующий госреестр, то закроет доступ к ним.

ИА «Орелград»