Массовые нарушения вскрыли на рынке под Орлом

2.5.2021 | 10:18 Новости, Общество

Нелегальную торговлю саженцами пресекли в райцентре Ливны.

На рынке в Ливнах массово торгуют саженцами без документов. К такому выводу пришли специалисты Орловского межрайонного отдела ТУ Россельхознадзора, посетившие с рейдовым мероприятием центральный рынок города Ливны. Подобные рейды весной ежегодно проходят по всему региону. Практика прошлых лет показывает, что именно в это время рынки региона наводняет товар сомнительного качества, предлагаемый дачникам и огородникам.

Вот и в этом случае, как рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, на рынке в Ливнах было выявлено семь граждан, простых физических лиц, которые торговали сомнительным товаром. В частности, в реализации у них было обнаружено 3500 саженцев плодово-ягодных культур без документов, подтверждающих сортовую принадлежность.

В ведомстве пояснили, что отсутствие таких документов является нарушением федерального «Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений» и ФЗ «О семеноводстве». По результатам проверок в отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

ИА «Орелград»

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