Музалевский поздравил орловцев с Пасхой

2.5.2021 | 16:25 Новости, Общество

Депутаты облсовета привезли куличи жителям своих округов

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Пасхой. Текст опубликован на сайте заксобрания, в нем говорится:

Праздник Пасхи объединяет миллионы людей, несёт негасимый свет веры, дарит любовь, радость и надежду, наполняет души самыми добрыми чувствами. В этот день мы забываем все обиды, наслаждаемся благоденствием и умиротворением. Так пусть пасхальная радость надолго войдёт в ваши дома!

Дорогие земляки! В эти светлые дни желаю вам крепкого здоровья, благополучия, искренности отношений. Пусть аромат праздничных куличей ещё раз нам напомнит, как важно хранить тепло и уют домашнего очага, нести в мир свет и добро!.

В преддверии Пасхи ряд депутатов поздравили жителей на своих округах — привезли пасхальные куличи тем, у кого не было возможности их приобрести, добавила пресс-служба заксобрания.

ИА «Орелград»

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