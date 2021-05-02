Музалевский поздравил орловцев с Пасхой

Депутаты облсовета привезли куличи жителям своих округов

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Пасхой. Текст опубликован на сайте заксобрания, в нем говорится:

Праздник Пасхи объединяет миллионы людей, несёт негасимый свет веры, дарит любовь, радость и надежду, наполняет души самыми добрыми чувствами. В этот день мы забываем все обиды, наслаждаемся благоденствием и умиротворением. Так пусть пасхальная радость надолго войдёт в ваши дома!

Дорогие земляки! В эти светлые дни желаю вам крепкого здоровья, благополучия, искренности отношений. Пусть аромат праздничных куличей ещё раз нам напомнит, как важно хранить тепло и уют домашнего очага, нести в мир свет и добро!.