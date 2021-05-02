Орловских чиновников перевели в режим повышенной готовности

2.5.2021 | 13:18 Новости, Политика

По особому графику им придется работать в майские праздники.

Постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, а также предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации заранее издал мэр Юрий Парахин. В режиме повышенной готовности высокопоставленным городским чиновникам придется работать до утра 11 мая.

Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (1 мая) и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). Мэр призвал всех быть бдительными и готовыми к недопущению и пресечению противоправных действий, в том числе террористической направленности, в майские праздничные дни.

Для чиновников постановление носит приказной характер, для руководителей предприятий и организаций внебюджетной сферы – рекомендательный. В любом случае собирать всю информацию и координировать действия будет МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Эта же служба собирает по всему городу графики дежурств с указанием телефонов ответственных должностных лиц.

Кроме того, по настоянию мэра в Орле уже проверили готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия. Управлению МВД по городу Орлу глава областного центра традиционно рекомендовал обеспечить охрану общественного порядка во время праздничных дней.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования