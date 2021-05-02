Стало известно, кому отдадут ярмарки в Орле

2.5.2021 | 14:21 Новости, Экономика

Мэрия переписала условия отбора организаторов ярмарок.

Изменения внесены в постановление администрации города Орла от 30 декабря 2020 года «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2021-2022 годах». Напомним, это постановление обрело признаки скандальности потому, что в утвержденный им план ярмарок не попали сразу две популярные среди горожан торговые площадки – на площади Жукова и Комсомольской площади. Только под давлением общественности и по требованию прокуратуры эти ярмарки были возвращены на свое место.

Теперь мэр Юрий Парахин внес очередные изменения в скандальный документ. Главным из них стало отредактированное положение о проведении конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле. Победителем будет признаваться претендент, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования в соответствии с рядом критериев.

Например, непросто придется новичкам, желающим заняться ярмарочным бизнесом, поскольку наличие опыта ярмарочной деятельности претендента будет награждаться 5 баллами, а его отсутствие не даст соискателю ни одного балла. Также 5 баллов претенденту дадут за предоставление торговых мест, оборудованных в едином стиле (торговые палатки, витрины и ценники). Отсутствие единого стиля оценят в 0 баллов.

По одному баллу конкурсная комиссия будет начислять за каждое мероприятие по благоустройству территории (уборка, вывоз мусора, установка и обслуживание биотуалета). В постановлении мэрии указаны и другие критерии, и по каждому из них применяется балльная система оценки. Документ дополнен еще одним важным пунктом на случай, если на конкурс подана всего одна заявка. Его признают несостоявшимся, но договор на оказание услуг администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» все равно заключат – с единственным участником.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования