Стало известно, кому отдадут ярмарки в Орле

Мэрия переписала условия отбора организаторов ярмарок.

Изменения внесены в постановление администрации города Орла от 30 декабря 2020 года «Об организации на территории города Орла ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в 2021-2022 годах». Напомним, это постановление обрело признаки скандальности потому, что в утвержденный им план ярмарок не попали сразу две популярные среди горожан торговые площадки – на площади Жукова и Комсомольской площади. Только под давлением общественности и по требованию прокуратуры эти ярмарки были возвращены на свое место.

Теперь мэр Юрий Парахин внес очередные изменения в скандальный документ. Главным из них стало отредактированное положение о проведении конкурса по определению администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» в городе Орле. Победителем будет признаваться претендент, набравший наибольшее количество баллов путем их суммирования в соответствии с рядом критериев.

Например, непросто придется новичкам, желающим заняться ярмарочным бизнесом, поскольку наличие опыта ярмарочной деятельности претендента будет награждаться 5 баллами, а его отсутствие не даст соискателю ни одного балла. Также 5 баллов претенденту дадут за предоставление торговых мест, оборудованных в едином стиле (торговые палатки, витрины и ценники). Отсутствие единого стиля оценят в 0 баллов.

По одному баллу конкурсная комиссия будет начислять за каждое мероприятие по благоустройству территории (уборка, вывоз мусора, установка и обслуживание биотуалета). В постановлении мэрии указаны и другие критерии, и по каждому из них применяется балльная система оценки. Документ дополнен еще одним важным пунктом на случай, если на конкурс подана всего одна заявка. Его признают несостоявшимся, но договор на оказание услуг администратора ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» все равно заключат – с единственным участником.

ИА «Орелград»