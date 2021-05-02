Трупы животных под Орлом вывозили не по той дороге

Многочисленные нарушения ветеринарного законодательства нашли в Ливенском районе.

Как уточнили в территориальном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены в ходе проведения внеплановой выездной проверки. Она затронула молочно-товарную ферму, расположенную в Ливенском районе. Достаточно длинный список нарушений опубликован на официальном сайте ведомства.

Например, таковым было признано имеющееся на ферме «пересечение дорог, используемых для вывоза навоза, трупов животных, отходов, и дорог, используемых для подвоза здоровых животных, кормов, вывоза молока сырого». Также установлено, что ограждение территории МТФ ООО не соответствует установленным нормам. Нет здесь разделения на изолированные друг от друга зоны — производственную, административно-хозяйственную, зону хранения и подготовки кормов, зону хранения и переработки навоза и зону карантинирования животных.

«Расположенное при въезде (выезде) на территорию помещение (площадка) для обработки транспортных средств, обслуживающих данное предприятие, в целях дезинфекции внешних поверхностей находится в нерабочем состоянии, — отметили в ТУ Россельхознадзора. — У входа в производственную зону МТФ отсутствует санпропускник».

Кроме того, навоз на ферме «не утилизируется в установленном порядке». Были установлены и другие нарушения. По итогам проверки компания, которой принадлежит МТФ, была привлечена к административной ответственности. Кроме того, ее обязали в установленный срок устранить выявленные нарушения.

ИА «Орелград»