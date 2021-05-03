На 80 орловских водоемах запретили свободно рыбачить

«Запретные» водоемы защищены от рыбаков законом о рыболовстве.

Власти Орловской области обновили перечень «запретных» для рыбаков-любителей водоемов региона. Речь идет о рыбоводных участках, находящихся на прудах и переданных пользователям для осуществления аквакультуры, то есть рыбоводства. Отметим, что водоемы переданы по договорам пользования, заключенным пользователями с Московско-Окским ТУ Росрыболовства.

Как пояснили в Орелоблэконадзоре, данные рыбоводные участки подпадают под запрет – на них запрещается любительское рыболовство в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О любительском рыболовстве…». Напомним, он вступил в законную силу с 1 января 2020 года.

Обновленный перечень опубликован на официальном портале Орловской области. В него включено 80 «запретных» рыбоводных участков, расположенных по всему региону, и всего несколько прудов общего пользования. Как следует из перечня, большинство договоров пользования заключены до 2031-2033 годов. То есть, как минимум еще 10 лет рыбакам-любителям туда не попасть.

Областные власти напоминают, что в соответствии с вышеуказанным ФЗ любительское рыболовство осуществляется гражданами РФ свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования. Но тот же самый закон запрещает любительское рыболовство на рыбоводных участках, используемых для прудовой аквакультуры и не находящихся в собственности граждан или юридических лиц. Речь идет об обводненных карьерах и прудах, в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

Впрочем, маленькая лазейка для любителей имеется — федеральными законами на указанных водных объектах допускается осуществлять вылов водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры.

ИА «Орелград»