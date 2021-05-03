Облсовет дал ряд медицинских советов облздраву

Депутаты обсудили вопросы лекарственного обеспечения орловцев.

Орловский облсовет народных депутатов в рамках проведения «правительственного часа» рассмотрел вопрос о льготном лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан в Орловской области в 2021 году. Было отмечено, что ситуация кардинально не улучшается. Как и в предыдущие годы, некоторым льготникам приходится приобретать препараты за свой собственный счет, а затем по суду выбивать компенсацию у департамента здравоохранения.

«Более 63 тысяч льготников проживает в Орловской области и государство обязано принять все меры, чтобы граждане были вовремя обеспечены необходимыми лекарствами. А мы видим сегодня проблему в этом», — так прокомментировали ситуацию спикер облсовета Леонид Музалевский.

Он подчеркнул, что обсуждение получилось бурным. В результате областной парламент принял постановление, включив в него ряд рекомендаций департаменту здравоохранения. Прежде всего, чиновникам посоветовали «активизировать работу и не допускать нарушений в сфере организации обеспечения граждан… лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

Также облздраву рекомендовано оптимизировать работу по организации в Орловской области льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой.

Еще один «совет» звучит так — обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Отметим, что парламентарии решили направить данное постановление губернатору Орловской области.

ИА «Орелград»