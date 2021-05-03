Под Орлом чиновники не дали жилье сироте, скитающейся по знакомым

Только вмешательство суда дало девушке шанс на новоселье.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, иск к администрации Орловского района подала девушка, относящаяся к льготной категории детей-сирот. Она просила обязать чиновников предоставить ей благоустроенное помещение из специализированного жилищного фонда по договору найма и по установленным местным законодательством нормам.

В обоснование иска девушка указала, что ее отец умер в 2010 году, а мать умерла в 2013 году. На протяжении многих лет она воспитывалась в Некрасовской школе-интернате. В то время она находилась на полном государственном обеспечении, но в 2018 году из школы ее выпустили. С тех пор ей буквально приходится скитаться по чужим углам, поскольку жилье ей никто не дал.

Между тем, как выяснил суд, еще в 2016 году постановлением главы администрации Орловского района девушка была принята на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. Существует квартира, в которой она зарегистрирована. Однако это жилье, как установил суд, является непригодным для проживания, а сам многоквартирный дом является аварийным и подлежащим сносу.

Другого жилья у сироты нет, в настоящее время она проживает у своих знакомых. Примечательно, что представитель администрации Орловского района возражал против удовлетворения иска, ссылалась на отсутствие финансирования и необходимого количества жилья для детей-сирот. Представитель отдела опеки и попечительства администрации Орловского района подтвердила право сироты на предоставление ей жилья. Однако затем поддержала коллегу и «указала на отсутствие достаточного финансирования для обеспечения всех нуждающихся лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

Несмотря на позицию чиновников, суд удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме, подчеркнув, что реализация права гражданина на жилье не может быть поставлена в зависимость от возможностей местного бюджета. Впрочем, точка в этом споре еще не поставлена – чиновники имеют право обжаловать вынесенное в пользу сироты решение в суде вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»