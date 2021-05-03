Тысячи орловцев узнали о своих долгах в интернете

Жители региона все активнее пользуются сервисами службы судебных приставов.

Как сообщает управления ФССП России по Орловской области, местное население все активнее пользуется возможностями электронных ведомственных сервисов. Это позволяет гражданам узнать об имеющейся у них задолженности и оперативно оплатить ее в режиме онлайн. Кстати, провести данные операции можно на портале Госуслуг. Согласно приведенной статистике, в первом квартале 2021 года управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской области такая услуга была предоставлена гражданам 2186 раз.

«Данная услуга позволяет сторонам исполнительного производства получать расширенную информацию и подавать различные обращения в рамках исполнительного производства в удаленном режиме, — пояснили в УФССП. — Здесь также можно узнать сведения о причине возбуждения исполнительного производства, о наложенных запретах и ограничениях, включая информацию об ограничении в праве выезда за пределы РФ, о сумме задолженности, подробных действиях судебного пристава-исполнителя и его контакты».

В ведомстве отмечают, что через портал Госуслуг должники и взыскатели могут направлять в службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Это позволяет избегать личных контактов, «бумажной волокиты» и экономить время.

«Так, за первый квартал 2021 года функционирования данного сервиса через портал Госуслуг в управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области поступило 3697 заявлений, ходатайств, обращений. Все заявления рассматриваются в установленный законом срок, — говорит глава регионального управления ФССП Михаил Смирнов.

ИА «Орелград»