В Орловской области изменили закон о выборах губернатора

Кандидатам придется отчитываться о связях с иноагентами.

Орловский облсовет сразу в двух чтениях и окончательной редакции принял Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Орловской области». Одним этим актом были изменены региональные законы о выборах губернатора и депутатов Орловского облсовета. Также были рассмотрены и приняты в первом чтении поправки в законы «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления» и «О местном референдуме».

Детали изменений сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, чей новый председатель Лилия Пиняева впервые приняла участие в заседании регионального парламента в новом качестве. Что касается изменения, то были уточнены нормы, регулирующие порядок информирования избирателей о кандидате, являющимся физическим лицом. Речь идет о кандидатах, выполняющих функции иностранного агента или аффилированных с иноагентами.

Поправками предусматривается «повышение прозрачности внесения пожертвований в избирательные фонды со стороны граждан, которые включены в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, и информация о которых включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Иными словами, избиратели теперь будут точно знать, с кем из иноагентов и каким-образом связан кандидат.

Кроме того, в региональное законодательство вносятся изменения, связанных с проведением агитации в ходе выборов и референдумов в Орловской области. В частности, уточнен порядок использования для этого возможностей интернета. Новой версией закона разрешено размещение отдельных сведений о кандидатах не в бюллетене, а в специальном информационном материале.

Форма этой агитки будет типовой. Правом ее утверждения наделен облизбирком. Подобные информационные листовки будет разрешено размещать в кабинах для тайного голосования и на информационных стендах как в самом помещении для голосования, так и непосредственно перед ним.

ИА «Орелград»