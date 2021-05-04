Племянник арестованного экс-губернатора покинул пост главврача орловской поликлиники

Роман Селищев не проработал в поликлинике №3 и полугода

Главный врач поликлиники №3 Орла Роман Селищев покинул свой пост, сообщил он «Орелтаймсу». Медик утверждает, что уволился «по состоянию здоровья».

Селищев возглавил поликлинику №3 в середине декабря 2020 года, сменив Валерия Омелюсика. По данным вице-спикера облсовета Валентины Остроушко, Селищев — племянник экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, уроженца Орловской области. Бывший чиновник сейчас находится в СИЗО по делу о взятках.

Ранее Селищев возглавлял БУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» и участвовал в скандальной информатизации орловской медицины. Бенефициаром СМИ считают экс-главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, арестованного по делу о создании бизнесу препятствий и превышению полномочий.

ИА «Орелград»