Племянник арестованного экс-губернатора покинул пост главврача орловской поликлиники

4.5.2021 | 9:45 Медицина, Новости

Роман Селищев не проработал в поликлинике №3 и полугода

Главный врач поликлиники №3 Орла Роман Селищев покинул свой пост, сообщил он «Орелтаймсу». Медик утверждает, что уволился «по состоянию здоровья».

Селищев возглавил поликлинику №3 в середине декабря 2020 года, сменив Валерия Омелюсика. По данным вице-спикера облсовета Валентины Остроушко, Селищев — племянник экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, уроженца Орловской области. Бывший чиновник сейчас находится в СИЗО по делу о взятках.

Ранее Селищев возглавлял БУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» и участвовал в скандальной информатизации орловской медицины. Бенефициаром СМИ считают экс-главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, арестованного по делу о создании бизнесу препятствий и превышению полномочий.

ИА «Орелград»

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