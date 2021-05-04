Под Орлом полиция раскрыла кражу двух козлят

Вор похитил животных, когда ему отказали в их продаже

В Орловской области полиция раскрыла кражу двух двухмесячных козлят, сообщила пресс-служба регуправления МВД.

Инцидент произошел в деревне Брусовец. 33-летняя женщина заявила, что козлята пропали из сарая ночью. Орловчанка добавила, что недавно животных хотел купить неизвестный ей мужчина. Владелица ему отказала. Вскоре полиция нашла вора — им оказался 32-летний житель Дмитровского района.

«Полицейские установили, что дмитровец ночью подъехал к сараю потерпевшей и похитил из него двух козлят, которых увез, погрузив в багажник, а потом спрятал у знакомого. Оттуда животные были изъяты и невредимыми переданы владелице», — говорится в сообщении.

На орловца завели уголовное дело о краже и отпустили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»