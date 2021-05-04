Селихов не сдержал слез после первого за два года матча за «Спартак»

4.5.2021 | 10:05 Новости, Спорт

Орловский голкипер не играл с апреля 2019 года из-за череды травм

Уроженец Орловской области, голкипер московского «Спартака» Александр Селихов впервые с весны 2019 года сыграл за основной состав клуба. В матче против тульского «Арсенала» красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

После матча Селихов не сдержал слез. Его поддержали и поздравили одноклубники.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Сам Селихов после матча поблагодарил всех за слова поддержки и призвал никогда не опускать руки.

Последний раз за «Спартак» Селихов сыграл 6 апреля 2019 года. В матче против ЦСКА вратарь сломал палец и был заменен. Когда голкипер восстановился после травмы, случился второй за карьеру разрыв ахиллова сухожилия. В октябре 2020 года Селихов начал играть за «Спартак-2» в ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион России).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования