Селихов не сдержал слез после первого за два года матча за «Спартак»

Орловский голкипер не играл с апреля 2019 года из-за череды травм

Уроженец Орловской области, голкипер московского «Спартака» Александр Селихов впервые с весны 2019 года сыграл за основной состав клуба. В матче против тульского «Арсенала» красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

После матча Селихов не сдержал слез. Его поддержали и поздравили одноклубники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Сам Селихов после матча поблагодарил всех за слова поддержки и призвал никогда не опускать руки.

Последний раз за «Спартак» Селихов сыграл 6 апреля 2019 года. В матче против ЦСКА вратарь сломал палец и был заменен. Когда голкипер восстановился после травмы, случился второй за карьеру разрыв ахиллова сухожилия. В октябре 2020 года Селихов начал играть за «Спартак-2» в ФНЛ (второй по силе футбольный дивизион России).

ИА «Орелград»